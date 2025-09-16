Meizu 22 è ufficiale con chip Snapdragon e tanto altro
Meizu 22 è stato presentato ufficialmente dalla compagnia, con specifiche tecniche e listino prezzi per il mercato cinese. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
In questa notizia si parla di: meizu - ufficiale
Meizu 22 ufficiale con un nuovo look e display quasi senza bordi #Meizu22 https://gizchina.it/2025/09/meizu-22-specifiche-tecniche-prezzo-uscita/ - facebook.com Vai su Facebook
Meizu 22 ufficiale con un nuovo look e display quasi senza bordi - Meizu 22 è ufficiale: tutto quello che c'è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita del nuovo flagship. Secondo gizchina.it
Meizu 22, confermati Snapdragon 8s Gen 4 e un comparto fotografico da top di gamma - Meizu ha confermato ufficialmente che il suo prossimo smartphone di punta, il Meizu 22, verrà presentato in Cina il 15 settembre. Segnala hdblog.it