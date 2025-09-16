Meghan Markle ha una figlia segreta nata da un matrimonio con un avvocato quando lei aveva 18 anni e spunta il nome della nipote Noelle Rasmussen - Rumor

La presunta figlia segreta sarebbe la nipote Noelle Rasmussen, figlia della sorellastra di Meghan, Samantha Markle Meghan Markle avrebbe una figlia segreta, nata quando l'attrice aveva 18 anni e faceva l'attrice. Il padre sarebbe un avvocato. E' questa l'ultima indiscrezione sulla Duchessa de. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - “Meghan Markle ha una figlia segreta nata da un matrimonio con un avvocato quando lei aveva 18 anni", e spunta il nome della "nipote Noelle Rasmussen" - Rumor

