Meghan Markle e la dedica la principe Harry | Marito e padre meraviglioso

Nei giorni in cui il principe Harry è tornato in Gran Bretagna per incontrare il padre, re Carlo, dopo anni di distanza, e ha compiuto una missione segreta a Kiev, in Ucraina, in California la moglie Meghan Markle non potrebbe essere più fiera di lui. Gli auguri di Meghan per il compleanno di principe Harry. Lo ha dimostrato con un video condiviso su Instagram pieno di immagini in gran parte inedite in cui definisce il principe Harry “marito e padre amorevole e principe del popolo” nel giorno del suo compleanno. GUARDA LE FOTO Principe Harry: i momenti salienti di 41 anni da “riserva”. Nel video pubblicato dalla duchessa di Sussex ci sono filmati in cui lei e Harry si scambiano un tenero bacio, danzano in mezzo a un salto e guardano un film sul divano, proprio come una coppia qualunque, ma anche clip che ritraggono il principe con i due figli: Archie Harrison, oggi 6 anni, e Lilibet Diana, 4 anni. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Meghan Markle e la dedica la principe Harry: «Marito e padre meraviglioso»

In questa notizia si parla di: meghan - markle

Il principe Harry è rimasto profondamente «deluso» dall'incontro tra la famiglia della principessa Diana e Meghan Markle

Re Carlo sbarca su Netflix mentre Meghan Markle e Harry vengono umiliati

Re Carlo, Harry sente la mancanza del padre e Meghan Markle è terrorizzata

Meghan Markle, il messaggio in codice dietro l'abito rosso: la frecciatina alla famiglia reale - facebook.com Vai su Facebook

In una serie di immagini postate da Meghan Markle su Instagram, Archie e Lilibet (con il volto oscurato) si divertono tra le telecamere della nuova serie - X Vai su X

Meghan Markle e la dedica la principe Harry: «Marito e padre meraviglioso»; Meghan Markle in love, la dedica a Harry sui social: “Sono orgogliosa di te”; Il lato privato di papà Harry: Meghan Markle condivide dolci momenti con Archie e Lilibet.

Meghan Markle e la dedica la principe Harry: «Marito e padre meraviglioso» - Meghan ha condiviso un video in cui definisce il principe Harry “marito e padre amorevole” nel giorno compleanno. Secondo amica.it

Meghan Markle e gli auguri al principe Harry con una foto di 10 anni fa - La duchessa del Sussex ha scelto una foto di dieci anni fa per festeggiare via social il marito, che il 15 settembre ha compiuto 41 anni. Lo riporta vanityfair.it