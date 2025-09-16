Meghan Markle e gli auguri al principe Harry con una foto di 10 anni fa

La duchessa del Sussex ha scelto una foto di dieci anni fa per festeggiare via social il marito, che il 15 settembre ha compiuto 41 anni. Il principe è appena tornato in California da Londra, dove ha finalmente riabbracciato il padre re Carlo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

meghan markle e gli auguri al principe harry con una foto di 10 anni fa

