Il tema dei presunti figli segreti dei reali ha sempre affascinato i media. La regina Vittoria avrebbe avuto un figlio segreto dal suo valletto e confidente John Brown. L’australiano Simon Dorante-Day sostiene di essere il figlio nascosto di Carlo III e Camilla. Perfino Lady Diana avrebbe avuto una bambina prima di William e Harry, la misteriosa Sarah. La storia si sta ripetendo, proprio in questi giorni, con Meghan Markle. Anche la duchessa, dicono bizzarre indiscrezioni, avrebbe allevato in segreto una figlia nata prima del matrimonio con il principe Harry. Il tempismo con cui è emersa questa vicenda, proprio in contemporanea con il viaggio del duca a Londra e una sorta di revival delle voci di divorzio dei Sussex, è alquanto sospetto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Meghan ha una figlia segreta". L’indiscrezione dal tempismo sospetto

