megalopolis shia labeouf ha chiesto scusa a jon voight dopo il passato litigio prima di recitare nel film

La star del film di Francis Ford Coppola ha dovuto fare ammenda prima della lavorazione sul set dopo essere quasi venuto alle mani con il collega. Nel documentario Megadoc, che racconta la tormentata genesi ed evoluzione di Megalopolis, l'ultimo film diretto da Francis Ford Coppola, Shia LaBeouf è tornato sul litigio avuto anni addietro con Jon Voight. La star di Transformers ha dichiarato di aver chiesto scusa al collega veterano di Hollywood, con il quale si era quasi scatenata una rissa per divergenze politiche in passato Shia LaBeouf ha fatto ammenda con Jon Voight I due colleghi avevano già recitato insieme in Holes - Buchi nel deserto, esordio sullo schermo per LaBeouf nel 2003, e Transformers nel 2007. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

