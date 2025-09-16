Medico del 118 accende un petardo per svegliare l’infermiere | sospeso dopo il video

Scandalo a Palinuro: un medico del 118 fa esplodere un petardo accanto a un infermiere che dormiva. Il gesto, filmato e diffuso sui social, porta alla sospensione immediata. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Medico del 118 accende un petardo per svegliare l’infermiere: sospeso dopo il video

+++ MEDICO ACCENDE E LANCIA PETARDI IN SAUT +++ Paura a Palinuro, frazione di Centola, dove un uomo, indicato sui social dalla pagina “Nessuno Tocchi Ippocrate“, ha acceso un petardo e lo ha lanciato vicino a un soccorritore che stava dormendo s - facebook.com Vai su Facebook

