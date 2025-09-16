Medico del 118 accende un petardo per svegliare l’infermiere | sospeso dopo il video

Affaritaliani.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scandalo a Palinuro: un medico del 118 fa esplodere un petardo accanto a un infermiere che dormiva. Il gesto, filmato e diffuso sui social, porta alla sospensione immediata. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

medico del 118 accende un petardo per svegliare l8217infermiere sospeso dopo il video

© Affaritaliani.it - Medico del 118 accende un petardo per svegliare l’infermiere: sospeso dopo il video

In questa notizia si parla di: medico - accende

Il medico bombarolo che sveglia un soccorritore del 118 con un petardo: Gesto pericoloso; Accende un petardo e lo lancia per spaventare un autista soccorritore: il video; Medico del 118 di Palinuro accende petardo e lo lancia vicino a un soccorritore. La denuncia di Nessuno tocchi Ippocrate.

medico 118 accende petardoMedico accende e lancia un petardo nella sede 118 - Un episodio gravissimo segnalato dall’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, che ha denunciato la diffusione di un video girato all’interno della postazione ... Segnala ilfattovesuviano.it

medico 118 accende petardoSospeso il medico del 118 di Palinuro che ha acceso e lanciato un petardo vicino ad un soccorritore - Arriva il provvedimento disciplinare a tutela del decoro e della dignità degli operatori sanitari dopo le segnalazioni dell’associazione “Nessuno tocchi Ippocrate” sul medico che accende e lancia un ... ondanews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Medico 118 Accende Petardo