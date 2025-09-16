Medico accende petardo nella sala del 118 per svegliare un soccorritore | è polemica Sospeso – La video denuncia

Entra nella stanza, accende un petardo e, poi, lo lancia sotto la seggiola. Il tutto mentre un collega, un autista soccorritore, riposa sul divano di fianco. È quanto si vede in un video di denuncia pubblicato dalla pagina Nessuno tocchi Ippocrate che mostra il gesto sconsiderato di un medico. Il fatto è avvenuto a Palinuro. Secondo la denuncia, l’uomo, inoltre, mentre accendeva il petardo stava anche fumando. Il medico, informa sempre la pagina, è stato sospeso “in via cautelativa” dalla Asl. “Non è certo il riposo del soccorritore a destare preoccupazione, bensì l’assoluta gravità del gesto: accendere e far esplodere un petardo in una sede 118, dove sono custoditi farmaci, bombole di ossigeno e sostanze infiammabili come i disinfettanti, rappresenta un atto sconsiderato e potenzialmente pericolosissimo – spiegano da Nessuno tocchi Ippocrate – Ancor più allarmante è che, secondo quanto ci viene riferito, a compiere l’azione sia stato proprio un medico”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Medico accende petardo nella sala del 118 per svegliare un soccorritore: è polemica. Sospeso – La video denuncia

