MediaTek pronta a lanciare il primo chip a 2nm con TSMC | debutto atteso entro il 2026

MediaTek annuncia il primo SoC a 2nm sviluppato con TSMC: più potenza, meno consumi e produzione in volumi prevista per il 2026. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - MediaTek pronta a lanciare il primo chip a 2nm con TSMC: debutto atteso entro il 2026

