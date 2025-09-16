mediateca la riduzione di orario in consiglio

La riduzione degli orari di apertura della Mediateca comunale approda in Consiglio. A sollevare il caso è il consigliere e capogruppo del Partito Democratico, Andrea Marinelli, che ha presentato un’interrogazione indirizzata al sindaco e all’assessore alla cultura per chiedere chiarimenti sulla scelta dell’amministrazione prendendo spunto dall’amaro sfogo sui social postato dall’ex assessore alla cultura Rita Soccio che ha definito la scelta una "miopia infinita. Tagliare in modo così drastico le aperture significa sottrarre ai recanatesi occasioni preziose di crescita e di fare comunità. Penso, per esempio, agli adolescenti che nei lunghi pomeriggi invernali non sanno dove andare e poi magari ci si domanda come intervenire quando i nostri ragazzi e ragazze hanno comportamenti poco edificanti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

