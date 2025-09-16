Media | raid Idf aerei e terrestri a Gaza

0.18 Una fonte della sicurezza israeliana ha affermato,parlando con la tv pubblica Kan,che "l'Idf sta attaccando la città di Gaza con forza". La notizia è confermata anche da fonti internazionali secondo le quali l'Idf sta attaccando con aerei, artiglieria e mezzi terrestri. Gli attacchi, avviati nei quartieri densamente popolati,stanno causando vittime anche tra i civili, 16 secondo le autorità gestite da HamaSecondo Israele Hamas avrebbe bloccato le vie di fuga verso il sud di Gaza per usare i civili come forma di "scudo". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it