Medagliere Mondiali atletica 2025 | l’Italia è 12ma con 2 argenti e 2 bronzi
I Mondiali 2025 di atletica si disputano a Tokyo al 13 al 21 settembre. La capitale del Giappone ospita l’evento agonistico più importante della stagione post-olimpica: si preannunciano nove giornate di gare particolarmente avvincenti e appassionanti nella località in cui l’Italia conquistò cinque medaglie d’oro alle Olimpiadi quattro anni fa. Verranno assegnati 49 titoli (24 per genere e uno di misto). L’Italia si presenterà all’appuntamento con grandi ambizioni, potendo sfoderare delle importanti carte da medaglia come Antonella Palmisano, Andy Diaz, Larissa Iapichino, Mattia Furlani, Nadia Battocletti, Leonardo Fabbri. 🔗 Leggi su Oasport.it
