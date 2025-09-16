Savignano (Cesena), 16 settembre 2025 – Spaventoso incidente alle 11.41 di stamattina sulla statale 16 Adriatica nella zona a mare all'altezza del grande centro commerciale Romagna Shopping Valley, nel territorio fra i Comuni di Savignano sul Rubicone e Gatteo. Il terribile sinistro è avvenuto fra un camion frigo di un'azienda del posto che ha tamponato violentemente una Renault Clio ferma in panne sulla carreggiata e sulla quale viaggiavano cinque ragazzi che sono rimasti incastrati nell'auto diventata un cartoccio. In seguito all'incidente e all'impatto fortissimo, il camion frigo si è ribaltato sulla corsia di marcia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Maxi incidente oggi sull’Adriatica a Cesena: 5 ragazzi feriti (2 sono gravissimi)