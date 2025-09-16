Maxi-inchiesta sul narcotraffico | dodici indagati nell’Avellinese
Avellino, 16 settembre 2025 – La Procura Distrettuale Antimafia (DDA) di Napoli ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini a 12 persone indagate per la costituzione e la partecipazione a un’associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, operante nella. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
