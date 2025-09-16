Maxi incendio nel negozio di bici Zanni | Danni per 250mila euro
Le fiamme, poi l’esplosione che ha distrutto le vetrate del negozio facendo sobbalzare i residenti della zona di viale Sardegna. Il rogo che ha devastato il negozio di bici Reparto corse gestito da Alfio Zanni, si è sviluppato nella serata di domenica partire dalle 19,30. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con diversi mezzi. Un intervento complesso, vista l’entità del rogo che ha finito per coinvolgere anche l’appartamento che si trova al piano piano, sopra il negozio, anch’esso danneggiato. I vigili del fuoco (erano al lavoro in 7, con vari mezzi) sono riusciti a domare le fiamme dopo diverse ore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Temporeale. . Nel tardo pomeriggio di domenica un incendio è divampato al piano terra di uno stabile in via Sardegna a Riccione, poco distante dalla Circonvallazione. Le fiamme hanno interessato un negozio di biciclette, causando ingenti danni, ma hanno - facebook.com Vai su Facebook
Riccione, incendio devasta noto negozio di biciclette: ingenti danni - Un violento incendio ha colpito nella serata di domenica 14 settembre un’attività commerciale in viale Sardegna 5 a Riccione. Si legge su altarimini.it
Riccione, negozio di bicilette va a fuoco: danneggiato anche l’appartamento sopra l’attività - A Riccione un negozio di biciclette, in viale Sardegna 5, sulla statale Adriatica, ha preso fuoco nella serata di ieri, domenica 14 settembre. Secondo chiamamicitta.it