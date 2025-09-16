Le fiamme, poi l’esplosione che ha distrutto le vetrate del negozio facendo sobbalzare i residenti della zona di viale Sardegna. Il rogo che ha devastato il negozio di bici Reparto corse gestito da Alfio Zanni, si è sviluppato nella serata di domenica partire dalle 19,30. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con diversi mezzi. Un intervento complesso, vista l’entità del rogo che ha finito per coinvolgere anche l’appartamento che si trova al piano piano, sopra il negozio, anch’esso danneggiato. I vigili del fuoco (erano al lavoro in 7, con vari mezzi) sono riusciti a domare le fiamme dopo diverse ore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Maxi incendio nel negozio di bici. Zanni:"Danni per 250mila euro"