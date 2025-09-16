Appena finito un weekend che ha riservato sorprese spiacevoli per le squadre della capitale, entrambe sconfitte in match che le vedevano sulla carta favorite. Prestazione davvero incolore quella della Roma in casa con il Torino, compatto e corsaro nello strappare uno 0-1 che si è guadagnato con cuore e sudore; Brutta e contestata invece una Lazio battuta con lo stesso punteggio dal Sassuolo, con Sarri che deve fare i conti anche con qualche infortunato (giallorossi però senza Dybala ). Domenica prossima, alle 12:30, una stracittadina che Massimo Mauro ha descritto senza usare mezzi termini: “Sarà già un derby della disperazione”. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Mauro su Lazio-Roma: “È già derby della disperazione, Dybala non regge il peso della squadra”