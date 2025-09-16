Maul vs Vader | il duello Sith che i fan di Star Wars aspettano da 26 anni sta per accadere?

Maul vs Vader. Un duello dei Sith nell’universo di Star Wars che i fan bramano da decenni. Finalmente, dopo 26 anni di attesa, questo scontro epico potrebbe diventare realtà. La serie Maul: Shadow Lord, prevista per il 2026 su Disney+, potrebbe regalarci lo scontro definitivo tra due dei più iconici villain della saga. Darth Maul, introdotto ne La Minaccia Fantasma, era l’apprendista prediletto di Palpatine. Nonostante la sconfitta per mano di Obi-Wan Kenobi, Maul è sopravvissuto, diventando uno dei villain ricorrenti più amati. Addestrato nell’arte del Juyo, la settima forma di combattimento con la spada laser, Maul era una forza inarrestabile. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Maul vs Vader: il duello Sith che i fan di Star Wars aspettano da 26 anni sta per accadere?

In questa notizia si parla di: maul - vader

Maul e vader: il duello dei Sith che i fan di star wars aspettavano da 26 anni

DUELS OF THE FATE: I 10 Migliori Scontri con le Spade Laser di Star Wars; Star Wars Day: I 5 migliori duelli di sempre; Star Wars: i 5 duelli con la spada laser più epici della saga.

"Oddio, lo sta mangiando?” Centinaia di bagnanti assistono a un duello mozzafiato tra uno squalo e una razza - I video diffusi sui social mostrano il confronto ravvicinato tra uno squalo e una razza davanti alla spiaggia ... notizie.tiscali.it scrive