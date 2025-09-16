Maturità e niente cellulari L’anno zero delle quinte | Novità da bocciare

È un rito. La campanella che suona, i ragazzi che escono sorridenti dopo il primo giorno sui banchi. Un nuovo inizio per molti, un ritorno per altri, come gli studenti che il prossimo giugno dovranno sostenere la maturità. Per loro, in particolare, sarà un anno diverso tra il divieto di usare gli smartphone in classe (esteso anche alle superiori) e il nuovo esame. Per cominciare la maturità tornerà a chiamarsi ufficialmente così, mentre l’altra novità sarà una commissione ridotta composta da soli cinque membri al posto dei sette precedenti: due interni e due esterni, più il presidente. Nessun cambiamento per le prove scritte, l’orale invece sarà incentrato su quattro materie, privilegiando quelle di indirizzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

