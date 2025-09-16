Mattioli ’Il loggionista impenitente’ | Il teatro parla sempre al presente

Alberto Mattioli – lo sappiamo – è pazzo per l’opera, come recita anche il titolo di un suo libro di successo. Quella per la lirica e il melodramma è una passione che coltiva da anni, con dedizione e competenza: la racconta di giorno in giorno ai lettori di quotidiani e riviste, e la propone anche a migliaia di follower sui social che commentano insieme a lui ‘prime’ teatrali, debutti, recital e incisioni discografiche. Quasi come una ‘summa’ di questo lungo e apprezzato lavoro è ’ Il loggionista impenitente ’, antologia di testi che l’espertissimo modenese ha realizzato per l’editore Garzanti: lo presenterà giovedì, il 18, alle 19 nel giardino di Palazzo Coccapani, in corso Vittorio Emanuele 59, per inaugurare la rassegna ’Morgante’, a cura di Beppe Cottafavi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

