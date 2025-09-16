Matteo Sioli 8° da outsider nel suo primo Mondiale Finale sottotono ma la stoffa c’è
Bronzo agli Europei Indoor alla prima uscita con la Nazionale maggiore, Campione d’Europa Under 23 ad appena 19 anni, personale di 2.30 metri e finalista ai Mondiali alla sua prima apparizione iridata tra i grandi. Questa è la stagione di Matteo Sioli, che si è affacciato all’atletica che conta in maniera perentoria e ha dimostrato di avere a disposizione un grande talento, già sbocciato e tutto da plasmare per essere protagonista nel prossimo futuro. L’ottavo posto sulla pedana di Tokyo va accolto con favore, anche se si poteva aspettare una misura più impattante da parte del lombardo: ha superato 2. 🔗 Leggi su Oasport.it
A #Tokyo2025 nella finale iridata del salto in alto non c'era Gianmarco Tamberi, ma il tricolore è stato tenuto alto da Matteo Sioli, appena 19 anni, il più giovane in pedana. Eccolo al microfono dell'inviato #GR1 Daniele Fortuna
