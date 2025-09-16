(Adnkronos) – Matteo Franzoso, azzurro di sci, è morto oggi all’età di 25 anni per le conseguenze di una terribile caduta negli allenamenti sulla pista di La Parva, in Cile. Franzoso, che avrebbe compiuto 26 anni tra poche ore il 16 settembre, faceva parte del gruppo dei velocisti ed era nel pieno della carriera, arrivata ad risultati di rilievo internazionale da 5 anni. A livello giovanile, Franzoso era stato quarto in discesa ai Campionati Mondiali junior di Narvik, nel 2020. Aveva esordito in Coppa Europa il 13 dicembre 2017, e la sua prima e unica vittoria nel circuito risale al superG del 29 novembre 2021 a Zinal, in Svizzera. 🔗 Leggi su Seriea24.it

© Seriea24.it - Matteo Franzoso, chi era l’azzurro dello sci morto in Cile