Matteo Franzoso chi era l’azzurro dello sci morto in Cile

(Adnkronos) – Matteo Franzoso, azzurro di sci, è morto oggi all’età di 25 anni per le conseguenze di una terribile caduta negli allenamenti sulla pista di La Parva, in Cile. Franzoso, che avrebbe compiuto 26 anni tra poche ore il 16 settembre, faceva parte del gruppo dei velocisti ed era nel pieno della carriera, arrivata ad risultati di rilievo internazionale da 5 anni. A livello giovanile, Franzoso era stato quarto in discesa ai Campionati Mondiali junior di Narvik, nel 2020. Aveva esordito in Coppa Europa il 13 dicembre 2017, e la sua prima e unica vittoria nel circuito risale al superG del 29 novembre 2021 a Zinal, in Svizzera. 🔗 Leggi su Seriea24.it
È morto a Santiago del Cile lo sciatore azzurro Matteo Franzoso. A darne la notizia i sanitari locali, che hanno informato la Commissione medica FISI e il presidente federale. Il 25enne atleta azzurro non ha superato le conseguenze del trauma cranico e del co
Matteo Franzoso non ce l'ha fatta. Le condizioni erano subito apparse gravissime dopo la caduta di sabato, era andato a sbattere contro la staccionata di legno a ridosso della pista di La Parva, in Cile. Si stava allenando con gli altri azzurri della Nazionale
Chi era Matteo Franzoso, dall'infanzia a Genova alle piste di Sestri Levante: domani avrebbe cmpiuto 26 anni - Fatali per il giovane sciatore azzurro il trauma cranico e il conseguente edema cerebrale causati dalla caduta avvenuta sabato durante un allenamento sulla pista
E' morto a 25 anni lo sciatore azzurro Matteo Franzoso, fatale una caduta in allenamento in Cile - Si è spenta in una clinica di Santiago del Cile la giovane vita di Matteo Franzoso.