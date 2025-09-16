Matteo Bocelli rifiuta Sanremo 2026

Sanremo 2026: le ultime novità e le esclusioni ufficiali. Il panorama delle manifestazioni musicali italiane si prepara ad accogliere la prossima edizione del Festival di Sanremo, uno degli eventi più attesi nel settore dello spettacolo. Mentre circolano indiscrezioni sui possibili partecipanti, emergono anche chiarimenti ufficiali da parte di alcuni artisti. Tra questi, Matteo Bocelli ha confermato di non essere tra i candidati per l’edizione del 2026. Le dichiarazioni di Matteo Bocelli sulla partecipazione a Sanremo. Esclusione definitiva dal Festival. In un’intervista rilasciata a Paolo Giordano per Il Giornale, Matteo Bocelli ha dichiarato con chiarezza: «Il Festival? Direi proprio di no per il prossimo anno». 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Matteo Bocelli rifiuta Sanremo 2026

