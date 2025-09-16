Matteo Berrettini torna a giocare dopo 2 mesi | come riparte nel ranking ATP? Posizione e proiezioni

Matteo Berrettini ha giocato l’ultimo incontro lo scorso 30 giugno, quando perse al quinto set contro il polacco Kamil Majchrzak al primo turno di Wimbledon. In quell’occasione il tennista romano era al rientro agonistico dopo un mese e mezzo di stop, visto che il 12 maggio si era ritirato a causa di un fastidio fisico durante i sedicesimi di finale degli Internazionali d’Italia (si trovava sotto per 5-7, 0-2 contro il norvegese Casper Ruud prima di alzare bandiera bianca). Da quel momento il finalista di Wimbledon 2021 non si è più rivisto in campo, ma tra poco si rimetterà in gioco: dopo due mesi e mezzo di assenza dai grandi palcoscenici, l’azzurro giocherà il torneo ATP 250 di Hangzhou, che andrà in scena sul cemento della località cinese dal 17 al 23 settembre. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Matteo Berrettini torna a giocare dopo 2 mesi: come riparte nel ranking ATP? Posizione e proiezioni

