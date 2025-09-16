Mattarella | diversonemico da annientare
14.00 "Nelle società ritorna un clima di avversione e rancore, di reciproco rifiuto, che spesso sfocia nella violenza e giunge all'omicidio. Sui social vengono amplificate parole di odio".E' l'allarme lanciato dal Presidente Mattarella. "Rifiutate la realtà, il rispetto delle opinioni, la critica civile: il diverso da se stessi viene visto come un nemico da combattere e abbattere, lungi dal considerare la diversità di opinione una sfida.Si ritiene che gli altri debbbano essere annientati. Si rischia che la violenza diventi ordinaria e banale. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
