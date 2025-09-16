Mattarella ricorda Willy Monteiro | Un italiano esemplare un nostro ragazzo
“Un italiano esemplare, un nostro ragazzo, non lo dimenticheremo”. Così il Presidente Mattarella a Colleferro, nella cerimonia per il quinto anniversario della morte di Willy Monteiro Duarte. Servizio di Luigi Ferraiuolo”Un italiano esemplare, un nostro ragazzo, non lo dimenticheremo”. Così il Presidente Mattarella a Colleferro, nella cerimonia per il quinto anniversario della morte di Willy Monteiro Duarte. Servizio di Luigi Ferraiuolo TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Mattarella ricorda Willy Monteiro, italiano esemplare: “Il diverso è visto come il nemico. I social amplificatori d’odio” - Colleferro, il Presidente della Repubblica alla cerimonia in onore del 21enne ucciso mentre difendeva un amico durante una lite. Riporta msn.com
Omicidio di Willy Monteiro, Mattarella alla commemorazione «un italiano esemplare, non dimenticare» - «L'odio moltiplica l'odio e la violenza moltiplica la violenza» citando Martin Luter King il Presidnete della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato l’omicidio di Willy Monteiro a Colleferro. Scrive msn.com