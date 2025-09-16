Mattarella ricorda Willy Monteiro | Un italiano esemplare un nostro ragazzo

Tv2000.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Un italiano esemplare, un nostro ragazzo, non lo dimenticheremo”. Così il Presidente Mattarella a Colleferro, nella cerimonia per il quinto anniversario della morte di Willy Monteiro Duarte. Servizio di Luigi Ferraiuolo”Un italiano esemplare, un nostro ragazzo, non lo dimenticheremo”. Così il Presidente Mattarella a Colleferro, nella cerimonia per il quinto anniversario della morte di Willy Monteiro Duarte. Servizio di Luigi Ferraiuolo TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

mattarella ricorda willy monteiro un italiano esemplare un nostro ragazzo

© Tv2000.it - Mattarella ricorda Willy Monteiro: “Un italiano esemplare, un nostro ragazzo”

