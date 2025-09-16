Mattarella ricorda Willy Monteiro italiano esemplare | Il diverso è visto come il nemico I social amplificatori d’odio

Romo, 16 settembre 2025 – "Nelle società di oggi ritorna un clima di avversione e rancore di reciproco rifiuto che spesso sfocia nella violenza e giunge all'omicidio”. Sono le parole di Sergio Mattarella, che alla cerimonia in ricordo di Willy Monteiro Duarte – il 21enne italiano di origini capoverdiane ammazzato il 6 settembre 2020 mentre difendeva un amico – cita Martin Luther King, “grande uomo di pace e civiltà”. SERGIO MATTARELLA LUCIA MONTEIRO DUARTE MADRE DI WILLY “Luther King ripeteva: ‘ L'odio moltiplica l'odio e la violenza moltiplica la violenza’” ricorda il Capo dello Stato. Ma "in ogni tempo la violenza si è manifestata in modi diversi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

