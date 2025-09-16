Mattarella ricorda Willy Monteiro italiano esemplare | Il diverso è visto come il nemico I social amplificatori d’odio
Romo, 16 settembre 2025 – "Nelle società di oggi ritorna un clima di avversione e rancore di reciproco rifiuto che spesso sfocia nella violenza e giunge all'omicidio”. Sono le parole di Sergio Mattarella, che alla cerimonia in ricordo di Willy Monteiro Duarte – il 21enne italiano di origini capoverdiane ammazzato il 6 settembre 2020 mentre difendeva un amico – cita Martin Luther King, “grande uomo di pace e civiltà”. SERGIO MATTARELLA LUCIA MONTEIRO DUARTE MADRE DI WILLY “Luther King ripeteva: ‘ L'odio moltiplica l'odio e la violenza moltiplica la violenza’” ricorda il Capo dello Stato. Ma "in ogni tempo la violenza si è manifestata in modi diversi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: mattarella - ricorda
Mattarella ricorda Ustica: “Una strage che non va cancellata”
Mattarella ricorda il giudice Ferlaino, vittima della ‘ndrangheta
Vittime di 'ndrangheta: Mattarella ricorda il giudice Ferlaino ucciso 50 anni fa in Calabria
Mattarella ricorda Willy e cita Luther King: “Odio moltiplica odio, violenza moltiplica violenza” - X Vai su X
Dentro il giornale troviamo memoria e cultura: Mattarella ricorda Dalla Chiesa, Elysia Zeccola celebra il cinema italiano in Australia, e suor Monica ci riporta al ricordo di Carlo Acutis. E poi le opinioni forti: cittadinanza, Gaza, Ucraina.?Un numero intenso, che i - facebook.com Vai su Facebook
Mattarella ricorda Willy Monteiro: È un nostro ragazzo, l'odio genera odio; Mattarella ricorda Willy a 5 anni dall’omicidio: “Un italiano esemplare; Mattarella ricorda Willy e cita Luther King: “Odio moltiplica odio, violenza moltiplica violenza”.
Omicidio di Willy Monteiro, Mattarella alla commemorazione «un italiano esemplare, non dimenticare» - «L'odio moltiplica l'odio e la violenza moltiplica la violenza» citando Martin Luter King il Presidnete della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato l’omicidio di Willy Monteiro a Colleferro. Lo riporta msn.com
Mattarella ricorda Willy Monteiro: “La violenza si sconfigge con la solidarietà” - Nel quinto anniversario della tragica morte di Willy Monteiro Duarte, il Presidente della Repubblica ha reso omaggio alla memoria del giovane ucciso ... Riporta msn.com