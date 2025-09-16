Mattarella ricorda Willy Duarte | Era un italiano esemplare E cita Martin Luther King | Odio moltiplica odio violenza moltiplica violenza | VIDEO
Willy Duarte era “un italiano esemplare”: lo ha dichiarato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Colleferro, in occasione della cerimonia di commemorazione del giovane ucciso cinque anni fa per aver difeso un amico da un’aggressione. “Un nostro ragazzo che non dimenticheremo, voleva evitare una violenza e la violenza è esplosa contro di lui” ha affermato il Capo dello Stato che lo ha insignito della medaglia d’oro al valor civile. “Nelle società di oggi ritorna un clima di avversione e rancore di reciproco rifiuto che spesso sfocia nella violenza e giunge all’omicidio. Sui social e non solo su di essi vengono amplificate parole di odio che vengono accompagnate da una narrazione per generare sfiducia, per provocare conflitti, divisioni e scontri. 🔗 Leggi su Tpi.it
Credit: Ufficio Stampa Quirinale - Un grande uomo di pace e di civiltà, come è stato Martin Luther King, ripeteva che “l’odio moltiplica l’odio e la violenza moltiplica la violenza”. Scrive tpi.it
