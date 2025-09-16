Mattarella omaggia Willy Monteiro Duarte a Colleferro

Colleferro, 16 settembre 2025 – Willy Monteiro Duarte “è un nostro ragazzo, ucciso da una violenza cieca, insensata, brutale. Ucciso mentre cercava di difendere un amico, di placare gli animi, di evitare che si scatenasse una rissa “. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, oggi, martedì 16 settembre, ha ricordato a Colleferro il giovane Willy a 5 anni dalla morte. “ Voleva evitare la violenza e la violenza invece è esplosa contro di lui. Ricordiamo con affetto Willy, insieme ai suoi familiari e ai suoi amici e non dimentichiamo. Siamo qui nel quinto anniversario appunto perché non vogliamo dimenticare. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Colleferro si è fermata per Willy, il Presidente della Repubblica Mattarella ha reso omaggio al giovane eroe, morto ammazzato a soli 21 anni - Colleferro e l’Italia intera hanno reso omaggio a Willy come eroe civile, un giovane la cui vita e il cui sacrificio continuano a illuminare le coscienze e a insegnare il valore del coraggio, della so ... Scrive castellinotizie.it