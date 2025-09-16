Mattarella | Da Burgio rigore e sostegno alla pratica dei vaccini
ROMA – “Rigore scientifico e osservazione clinica hanno caratterizzato la sua esperienza di medico e di docente, nell’ambito del contributo della pediatria italiana alla crescita delle condizioni di salute infantile nel nostro Paese. Non era casuale il suo strenuo sostegno alla pratica dei vaccini in età pediatrica, così come la lungimiranza della interdisciplinarietà che si sta fortunatamente riaffermando nel mondo della scienza tra le sue varie branche, tutte bisognose dell’interazione l’une delle altre”. E’ quanto ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricordando la figura di Roberto Burgio, maestro della Pediatria Italiana, fondatore della Scuola pediatrica pavese, strenuo difensore dei diritti dei bambini. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
