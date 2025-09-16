Mattarella | Da Burgio rigore e sostegno alla pratica dei vaccini

Lopinionista.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ROMA – “Rigore scientifico e osservazione clinica hanno caratterizzato la sua esperienza di medico e di docente, nell’ambito del contributo della pediatria italiana alla crescita delle condizioni di salute infantile nel nostro Paese. Non era casuale il suo strenuo sostegno alla pratica dei vaccini in età pediatrica, così come la lungimiranza della interdisciplinarietà che si sta fortunatamente riaffermando nel mondo della scienza tra le sue varie branche, tutte bisognose dell’interazione l’une delle altre”. E’ quanto ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricordando la figura di Roberto Burgio, maestro della Pediatria Italiana, fondatore della Scuola pediatrica pavese, strenuo difensore dei diritti dei bambini. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

mattarella da burgio rigore e sostegno alla pratica dei vaccini

© Lopinionista.it - Mattarella: “Da Burgio rigore e sostegno alla pratica dei vaccini”

In questa notizia si parla di: mattarella - burgio

Sarà conferito al presidente Sergio Mattarella il premio Burgio: “Difende i diritti dei bambini”

Mattarella riceve il Premio Burgio: “Disumana la condizione dei bambini a Gaza, in Ucraina e in Sudan”

Mattarella riceve premio Burgio: "Privilegio accostamento a insigne italiano"

Mattarella: «Diritti dei bambini a rischio, specialmente nella disumana situazione a Gaza»; Vaccini, Mattarella: frutto di rigore scientifico; Mattarella riceve il Premio Burgio: “Disumana la condizione dei bambini a Gaza, in Ucraina e in Sudan”.

mattarella burgio rigore sostegnoVaccini, Mattarella: frutto di rigore scientifico. I pediatri antenne sociali - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale il Premio Burgio “Dalla parte dei bambini”, intitolato al fondatore della Scuola pediatrica pavese, Roberto Burgio ... Si legge su doctor33.it

mattarella burgio rigore sostegno**Vaccini: Mattarella, 'frutto di rigore scientifico** - "Esprimo la mia riconoscenza per l'onore fattomi con il conferimento del Premio che ho ritenuto di accettare per il grande rispetto nei confronti dell'Università di Pavia, ... Lo riporta iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Mattarella Burgio Rigore Sostegno