Matera | la prima residenza per studenti universitari Ventuno posti

Di Nino Sangerardi: Matera compie un passo importante nel suo percorso di crescita come città universitaria. Grazie alla convenzione sottoscritta tra l'Ardsu Basilicata(azienda regionale per il diritto allo studio univeristario) e la società Numa di Matera, prende vita la prima Residenza per studenti della città dei Sassi, realizzata grazie al Ministero dell'Università e mediante il bando per l'housing universitario finanziato dal PNRR(piano nazionale di ripresa e resilienza). Già dal corrente anno accademico, 21 studenti fuori sede avranno la possibilità di vivere a Matera a prezzi calmierati, in alloggi moderni e confortevoli, situati in posizione centrale e vicini alla sede dell'Ateneo Lucano.

