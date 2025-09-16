Matera | la prima residenza per studenti universitari Ventuno posti

Noinotizie.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Di Nino Sangerardi: Matera compie un passo importante nel suo percorso di crescita come città universitaria. Grazie alla convenzione sottoscritta tra l’Ardsu Basilicata(azienda regionale per il diritto allo studio univeristario) e la società Numa di Matera, prende vita la prima Residenza per studenti della città dei Sassi, realizzata grazie al Ministero dell’Università  e mediante il bando per l’housing universitario finanziato dal PNRR(piano nazionale di ripresa e resilienza). Già dal corrente anno accademico, 21 studenti fuori sede avranno la possibilità di vivere a Matera a prezzi calmierati, in alloggi moderni e confortevoli, situati in posizione centrale e vicini alla sede dell’Ateneo Lucano. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

matera la prima residenza per studenti universitari ventuno posti

© Noinotizie.it - Matera: la prima residenza per studenti universitari Ventuno posti

In questa notizia si parla di: matera - prima

Matera, arriva la prima residenza per studenti universitari; Matera, nasce la prima Residenza per studenti universitari; Ardsu: Residenza per studenti a Matera Convenzione sottoscritta con la società Numa per la prima Residenza per studenti della città dei Sassi, realizzata grazie al Ministero dell'Università e mediante il bando per l'housing universitario finanziato dal Pnrr. Il pr.

Matera: la prima residenza per studenti universitari Ventuno posti - Grazie alla convenzione sottoscritta tra l’Ardsu Basilicata(azienda regionale per il diritto allo studio univer ... Scrive noinotizie.it

matera prima residenza studentiMatera, nasce la prima residenza per studenti universitari - Convenzione sottoscritta con la società Numa per la prima Residenza per studenti della città dei Sassi, realizzata grazie al Ministero dell'Università e mediante il bando per l'housing universitario f ... Secondo trmtv.it

Cerca Video su questo argomento: Matera Prima Residenza Studenti