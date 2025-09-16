“Ma siamo matti?”. Clemente Mastella non ci sta. L’ex ministro della Giustizia ed eterno sindaco di Benevento sta preparando la lista di Noi di centro a sostegno della candidatura. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Mastella: “Fico si calmi, i candidati in Campania non li può selezionare un pool di ex magistrati”