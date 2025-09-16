Mastella | Fico si calmi i candidati in Campania non li può selezionare un pool di ex magistrati
“Ma siamo matti?”. Clemente Mastella non ci sta. L’ex ministro della Giustizia ed eterno sindaco di Benevento sta preparando la lista di Noi di centro a sostegno della candidatura. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
In questa notizia si parla di: mastella - fico
In Campania Mastella abbraccia Fico e allontana De Luca
Campo Largo, il sogno premonitore: 9 liste per Fico, c’è anche Mastella
Mastella: “Bene intesa nel Pd su Fico e Piero De Luca, ma ora basta stupide guerre fratricide”
Fico si copre: regole sulle liste De Luca jr apre, Mastella no. Di @lucadecarolis - X Vai su X
Calenda: "Spettacolo agghiacciante, invotabile coalizione da Fico a figlio De Luca" Lo spettacolo delle regionali e' agghiacciante" ma "onestamente votare una coalizione che va da Fico a Mastella al figlio di De Luca e al figlio di Giggino la purpetta...non lo fac - facebook.com Vai su Facebook
Mastella: “Fico si calmi, i candidati in Campania non li può selezionare un pool di ex magistrati”.
Mastella: “Fico si calmi, i candidati in Campania non li può selezionare un pool di ex magistrati” - Nella sua "Noi di centro" gli chiedono di inserire alcuni candidati: "Non se ne parla. Riporta ilfoglio.it
Regionali Campania, Fico si copre: regole sulle liste. De Luca jr apre, Mastella no - Leggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola "Regionali Campania, Fico si copre: regole sulle liste. ilfattoquotidiano.it scrive