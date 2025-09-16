La nuova stagione di Nove si arricchisce con il programma in prima serata che dà spazio all’informazione, all’attualità, alla politica, all’economia, alla cultura per raccontare e capire il mondo che verrà. È “CIRCO MASSIMO”, condotto dal giornalista Massimo Giannini, che inaugura uno spazio di approfondimento per rispondere con la forza delle idee alla ricerca di senso che proviene dal pubblico televisivo. Da mercoledi 8 ottobre alle 21:30 sul Nove e in streaming su Discovery+. Con taglio divulgativo e la consueta competenza giornalistica, Circo Massimo ridarà tempo alla discussione, per mettere un punto fermo al flusso inarrestabile delle notizie. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Massimo Giannini conduce Circo Massimo l’8 ottobre alle 21.30 su Nove: “I testimoni del tempo che cambia, l’intelligenza dei fatti e la forza delle idee”