Massacrato da un ragazzino Trovato a terra in una pozza di sangue | il motivo dietro la folle aggressione
La domenica pomeriggio scorreva lentamente, con le strade che si animavano di passeggiatori, famiglie e bambini intenti a godersi il sole e la brezza leggera. Tra chi passeggiava e chi si concedeva un momento di relax sui vialetti dei giardini pubblici, nessuno avrebbe potuto immaginare che la calma apparente stesse per essere spezzata da un episodio drammatico. Leggi anche: Ragazzino massacrato di botte alla sua festa di compleanno: “Quell’urlo, poi l’incubo” Gli uccelli cantavano tra gli alberi e il suono lontano di risate e conversazioni sembrava accompagnare la routine di una comunità che, in apparenza, nulla aveva da temere. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Ragazzino massacrato di botte alla festa di compleanno: tre bambini stranieri (7, 9 e 11 anni) lo prendono a bastonate in faccia
