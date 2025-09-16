Notizia fresca giunta in redazione: Il boss dell’Inter Miami Javier Mascherano ha esortato la sua squadra a “migliorare in tutti gli aspetti” mentre ospitano Seattle Sounders in MLS martedì-una rivincita della finale della Coppa delle leghe del mese scorso, dove Seattle ha esaurito 3-0 vincitori. Miami ha subito una sconfitta per 3-0 al Charlotte FC durante il fine settimana, con Lionel Messi che ha perso un rigore del primo tempo, prima che Tomas Aviles ridesse gli aironi a 10 uomini dopo aver visto Red al 79 ° minuto. Scendendo all’ottavo posto nella Eastern Conference, Miami ha vinto solo una delle ultime tre partite MLS, ma ha ben quattro partite in mano sulle squadre sopra di loro. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Mascherano richiede miglioramenti in tutti gli aspetti “in vista dello scontro di Seattle