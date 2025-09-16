Marvel’s Wolverine e Venom sono a rischio cancellazione? I rumor rassicurano i fan
Preparatevi, fan Marvel: Wolverine sta affilando i suoi artigli di adamantio per un ritorno ruggente nel 2026. Nonostante la lunga assenza da qualsiasi State of Play o evento, i giocatori temevano che la produzione si fosse arenata e che il videogioco sull’artigliato canadese fosse stato segretamente cancellato, potrebbe ancora esserci una speranza. La notizia, trapelata inizialmente da un data breach nel 2023 che aveva esposto i piani di Insomniac Games, è stata recentemente confermata da fonti interne. Nonostante il silenzio seguito all’incidente, lo sviluppo del gioco dedicato al mutante più iconico degli X-Men procede a pieno ritmo, con una finestra di lancio fissata per il 2026, come inizialmente previsto. 🔗 Leggi su Screenworld.it
