Martinez Inter, le ultime sul portiere spagnolo ex Genoa che potrebbe prendere il posto di Sommer contro l’Ajax. Tutti i dettagli. Con la trasferta di mercoledì contro l’ Ajax alla Johan Cruijff Arena, l’ Inter si prepara a una sfida cruciale per il suo cammino in Champions League, e tra i giocatori più attesi per il debutto in questa competizione c’è Josep Martinez, portiere prelevato dal Genoa nel 2024. L’estremo difensore spagnolo potrebbe finalmente vedere concretizzarsi la tanto attesa opportunità di essere titolare, in un match che si preannuncia fondamentale per la stagione nerazzurra. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Martinez Inter, in arrivo la grande occasione contro l’Ajax: Chivu punta su di lui e Sommer…

Inter-River Plate LIVE 0-0: palo di Lautaro Martinez! Nerazzurri al momento agli ottavi

ULTIM'ORA INTER Lautaro Martinez salta la rifinitura pre Ajax-Inter: lavoro in palestra per l'argentino, ma partirà comunque per Amsterdam

Lautaro Martinez è il miglior giocatore della Serie A su EA SPORTS FC 26. Nella notizia trovate la top 26 del campionato italiano, dove domina l'Inter.

Intervista esclusiva a Massimo Paganin: Martínez e Thuram punti di riferimento di questa Inter. De Bruyne uno dei più grandi assistman. Højlund? Se il Napoli lo prendesse...; Inter, il grande sogno americano: Lautaro è già on the road; Josep Martinez, chi è il portiere titolare in Inter-Genoa: Superman, pesto e dita rotte. Lo chiamano «sigaretta».

Inter, ansia Lautaro Martinez: a rischio contro l'Ajax (ma parte per l'Olanda) - Lautaro Martinez a rischio per il debutto stagionale in Champions League dell'Inter in casa dell'Ajax, ad Amsterdam.

Inter, tocca a Martinez: l'Olanda nel destino, pronto il mantello di Superman - L'esordio stagionale dell'Inter in Champions League potrebbe coincidere con un'importante novità di formazione: al posto di Yann Sommer, protagonista in negativo nella sconfitta contro la Juventus, co ...