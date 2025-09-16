Martinez Inter in arrivo la grande occasione contro l’Ajax | Chivu punta su di lui e Sommer…

Martinez Inter, le ultime sul portiere spagnolo ex Genoa che potrebbe prendere il posto di Sommer contro l’Ajax. Tutti i dettagli. Con la trasferta di mercoledì contro l’ Ajax alla Johan Cruijff Arena, l’ Inter si prepara a una sfida cruciale per il suo cammino in  Champions League, e tra i giocatori più attesi per il debutto in questa competizione c’è Josep Martinez, portiere prelevato dal Genoa nel 2024. L’estremo difensore spagnolo potrebbe finalmente vedere concretizzarsi la tanto attesa opportunità di essere titolare, in un match che si preannuncia fondamentale per la stagione nerazzurra. 🔗 Leggi su Internews24.com

Martinez Inter, in arrivo la grande occasione contro l'Ajax: Chivu punta su di lui e Sommer…

