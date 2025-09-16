Martinelli esce dalla panchina per ispirare la vittoria

2025-09-16 20:42:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Il sostituto dell’Arsenal Gabriel Martinelli ha segnato 36 secondi dopo essere usciti dalla panchina e poi ha fatto un secondo mentre i Gunners hanno iniziato la loro campagna in Champions League con una bella vittoria a Bilbao. L’ala del Brasile ha sostituito Eberechi Eze al 71 ° minuto e ha avuto un impatto istantaneo e dicendo, correndo verso il film di Leandro Trossard e battendo Unai Simon. Martinelli quindi si accumulava oltre un difensore a sinistra per tagliare la palla al collega sub trossard, e il suo tiro deviato è andato fuori dal palo per sigillare la vittoria con tre minuti rimasti. 🔗 Leggi su Justcalcio.com