Di Franco Presicci: Si fa fatica a credere che la stazione ferroviaria di Martina compia 100 anni. Se non fosse stato per la piattaforma girevole semisepolta sotto un binario antidiluviano fornito di balcone, sarebbero in tanti a pensarla come il sottoscritto. Io la frequento da ottant’anni, sin da quando ragazzino salivo sui vagoni tirati dalla gloriosa locomotiva a vapore per venire nella città dei trulli, sul Chiancaro. Bisognava alzarsi presto per prendere la prima corsa, che partiva dal binario morto dello scalo di Taranto e faceva la prima sosta a Nasisi. La stazione di Martina è la principessa dei miri ricordi. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Martina Franca: stazione ferroviaria, sabato cento anni. Una storia La piattaforma rotabile e altri ricordi

