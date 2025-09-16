Marito e moglie morti nell’alluvione del 2023 | Il Comune responsabile civile

Lamporecchio (Pistoia), 16 settembre 2025 – Una notte di distruzione ma anche di morte, una delle più terribili che la nostra provincia ricordi, quella del 2 novembre 2023, la notte dell’alluvione che ha travolto la piana pistoiese e gran parte della Toscana. In quella notte persero la vita Antonino Madonia, 70 anni, ex macellaio di Lamporecchio, e Teresa Perone, 65 anni. Marito e moglie stavano tornando a casa dopo aver passato la serata dalla loro figlia. La loro auto fu travolta dall’ondata della piena, in via Badalino a Mastromarco, frazione di Lamporecchio: furono trascinati senza scampo dalla furia della corrente del Fosso di Greppiano che li scaraventò nel territorio di Vinci, e dove furono ritrovati, senza vita, il giorno dopo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Marito e moglie morti nell’alluvione del 2023: “Il Comune responsabile civile”

In questa notizia si parla di: marito - moglie

Roma, dramma sulla A1: muoiono marito e moglie, gravi i figli

Marito e moglie rischiano di annegare, bagnina di 17 anni li salva

Claudio Amendola e Elena Sofia Ricci, da marito e moglie a nemici giurati: è guerra!

Botte e insulti alla moglie malata, marito violento a processo. I fatti a Rimini. Picchiata anche davanti alla figlia appena nata #ANSA - X Vai su X

Botte e insulti alla moglie malata, marito violento a processo. I fatti a Rimini. Picchiata anche davanti alla figlia appena nata #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Incidente A1, chi erano marito e moglie morti mentre tornavano a Bisceglie dopo una laurea - Sono Emanuele Cosmai, 57 anni, e sua moglie Patrizia Firrao, 58 anni, le vittime dell'incidente stradale avvenuto ieri sull'autostrada A1, all'altezza del bivio per la diramazione Roma Sud. Riporta tg24.sky.it

Incidente sull’A1 tra auto e furgone: morti marito e moglie, gravissimi i figli e il camionista - Secondo quanto ricostruito finora al momento dell'incidente erano circa le ore 18, la famiglia composta da una donna di cinquantasette anni, dal marito cinquantottenne e dai loro figli stava ... Come scrive fanpage.it