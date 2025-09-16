Mario Mauro coordinatore dell’UE per il Corridoio del Mar Nero
La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha nominato l’ex ministro della Difesa italiano Mario Mauro nuovo Coordinatore UE per il Corridoio del Mar Nero, con un mandato specifico in ambito ferroviario e marittimo. L’incarico è stato ufficializzato con la pubblicazione sulla Gazzetta europea. La nomina rientra in una strategia più ampia della Commissione finalizzata a potenziare i corridoi di trasporto esterni all’Unione, che comprende anche direttrici chiave come i corridoi Baltico, Atlantico, Mediterraneo e Mare del Nord. L'articolo proviene da Ildenaro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Congratulazioni all'amico Mario Mauro, già Ministro della Difesa, nominato Coordinatore dell'UE per il Corridoio del Mar Nero, che comprende 11 nazioni tra cui Ucraina e Moldavia. Si tratta dell'area più complessa dell'UE in questo momento storico.
