Mario Draghi lo stop Ue delle auto nel 2035 può essere irrealizzabile

Gazzetta.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex premier "l'obiettivo del 2035 potrebbe rivelarsi irrealizzabile" e "rischia di consegnare quote di mercato ad altri, soprattutto alla Cina". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Mario Draghi, lo stop Ue delle auto nel 2035 "può essere irrealizzabile"

