Mario Draghi a Bruxelles | L’inazione minaccia la sovranità europea

A dodici mesi dalla pubblicazione del suo rapporto sul futuro della competitività europea, Mario Draghi è tornato a Bruxelles per lanciare un nuovo allarme: l’Europa continua a muoversi troppo lentamente e rischia di restare schiacciata tra Stati Uniti e Cina. “L’inazione non è più sostenibile: minaccia la nostra sovranità economica e politica”, ha scandito l’ex presidente della Banca centrale europea davanti ai commissari e agli Stati membri. Secondo Draghi, solo l’11% delle raccomandazioni contenute nel rapporto del 2024 è stato pienamente attuato. Alcuni progressi parziali si registrano in settori come l’intelligenza artificiale e le infrastrutture digitali, ma il quadro resta frammentario. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

