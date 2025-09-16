Marino | Il Napoli può fare l’accoppiata Scudetto-Coppa Italia

Forzazzurri.net | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le parole dell’ex dirigente partenopeo. Pierpaolo Marino, ex dirigente azzurro, ai microfoni di Televomero ha parlato della stagione che si appresta a vivere la squadra . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

marino il napoli pu242 fare l8217accoppiata scudetto coppa italia

© Forzazzurri.net - Marino: “Il Napoli può fare l’accoppiata Scudetto-Coppa Italia”

In questa notizia si parla di: marino - napoli

Nel Golfo di Napoli scoperto un minuscolo animale marino. Per gli scienziati ha una particolarità unica al mondo

Napoli, Pierpaolo Marino approva il calciomercato: «Si è mosso molto bene fino ad ora. Lang? Fortissimo»

Osimhen Juve, Marino spiega l’intoppo nella trattativa tra il Napoli e il Galatasaray: «C’è una condizione che ha frenato la trattativa»

Marino | Mi piace il Milan di Allegri può fare bene.

marino napoli pu242 fareMarino: "Un unico neo nel mercato del Napoli. Mi intrigano due nuovi acquisti" - “Non so se questo è il miglior Napoli dell’era De Laurentiis, non dimentichiamo le qualità di quello che ha vinto lo scudetto con Spalletti. Lo riporta msn.com

Marino: "Il Napoli mi è piaciuto all'esordio, meno col Cagliari. A Firenze sarà durissima" - L’estate dei Campioni, è intervenuto Pierpaolo Marino, dirigente sportivo: “Napoli? Da tuttonapoli.net

Cerca Video su questo argomento: Marino Napoli Pu242 Fare