Marino | Il Napoli può fare l’accoppiata Scudetto-Coppa Italia

Le parole dell’ex dirigente partenopeo. Pierpaolo Marino, ex dirigente azzurro, ai microfoni di Televomero ha parlato della stagione che si appresta a vivere la squadra . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Marino: “Il Napoli può fare l’accoppiata Scudetto-Coppa Italia”

In questa notizia si parla di: marino - napoli

Nel Golfo di Napoli scoperto un minuscolo animale marino. Per gli scienziati ha una particolarità unica al mondo

Napoli, Pierpaolo Marino approva il calciomercato: «Si è mosso molto bene fino ad ora. Lang? Fortissimo»

Osimhen Juve, Marino spiega l’intoppo nella trattativa tra il Napoli e il Galatasaray: «C’è una condizione che ha frenato la trattativa»

Pierpaolo Marino nel corso de la trasmissione 'Il Bello del Calcio' ha commentato così il mercato del Napoli Secondo l'ex dirigente azzurro, il calciomercato merita un bel 9 Schwoch aggiunge che per dare il 10 bisognava pagare meno Lorenzo Lucca C - X Vai su X

Pierpaolo Marino nel corso de la trasmissione 'Il Bello del Calcio' ha commentato così il mercato del Napoli Secondo l'ex dirigente azzurro, il calciomercato merita un bel 9 Schwoch aggiunge che per dare il 10 bisognava pagare meno Lorenzo Lucca C - facebook.com Vai su Facebook

Marino | Mi piace il Milan di Allegri può fare bene.

Marino: "Un unico neo nel mercato del Napoli. Mi intrigano due nuovi acquisti" - “Non so se questo è il miglior Napoli dell’era De Laurentiis, non dimentichiamo le qualità di quello che ha vinto lo scudetto con Spalletti. Lo riporta msn.com

Marino: "Il Napoli mi è piaciuto all'esordio, meno col Cagliari. A Firenze sarà durissima" - L’estate dei Campioni, è intervenuto Pierpaolo Marino, dirigente sportivo: “Napoli? Da tuttonapoli.net