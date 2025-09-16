Marche trova le differenze | Meloni Tajani e Salvini sul palco uniti per Acquaroli La sinistra in campo sparso

Tutti ad Ancona. Domani, mercoledì 17 settembre alle ore 18, in piazza Roma, Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Antonio Tajani, Maurizio Lupi e Antonio De Poli, saliranno sul palco, insieme ai leader locali dei partiti della coalizione, per sostenere Francesco Acquaroli, governatore marchigiano e candidato alla riconferma. La piazza del centrodestra. Acquaroli parte da un vantaggio certificato dai sondaggi e, soprattutto, dai cinque anni di buongoverno che hanno cambiato il volto della regione, dalla sanità alle infrastrutture, fino alla messa in sicurezza di un territorio che si è mostrato drammaticamente fragile con l’alluvione del 2022 e che, grazie agli interventi del governo regionale, è invece riuscito a fronteggiare le avversità climatiche successive. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

