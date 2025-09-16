Marche trova le differenze | Meloni Tajani e Salvini sul palco uniti per Acquaroli La sinistra in campo sparso
Tutti ad Ancona. Domani, mercoledì 17 settembre alle ore 18, in piazza Roma, Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Antonio Tajani, Maurizio Lupi e Antonio De Poli, saliranno sul palco, insieme ai leader locali dei partiti della coalizione, per sostenere Francesco Acquaroli, governatore marchigiano e candidato alla riconferma. La piazza del centrodestra. Acquaroli parte da un vantaggio certificato dai sondaggi e, soprattutto, dai cinque anni di buongoverno che hanno cambiato il volto della regione, dalla sanità alle infrastrutture, fino alla messa in sicurezza di un territorio che si è mostrato drammaticamente fragile con l’alluvione del 2022 e che, grazie agli interventi del governo regionale, è invece riuscito a fronteggiare le avversità climatiche successive. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: marche - trova
La sede Lilt a Lecce si trova in Viale Marche 2/B L’elenco completo delle Delegazioni Lilt attive in provincia di Lecce è consultabile sul nostro sito: www.legatumorilecce.org - facebook.com Vai su Facebook
Marche, trova le differenze: Meloni, Tajani e Salvini sul palco uniti per Acquaroli. La sinistra in campo sparso; Giorgia Meloni oggi, la diretta: “La Zona economica speciale unica verrà estesa anche alle Marche e all’Umbria”; Avere Schlein o Meloni fa molta differenza.
Elezioni Marche, sondaggio choc per il Pd. Acquaroli avanti di sei punti. Meloni vede il pareggio 3 a 3 alle Regionali - Francesco Acquaroli e il Centrodestra verso la riconferma alle elezioni regionali nelle Marche del 28- Si legge su affaritaliani.it
Marche, la volata finale: Meloni con gli alleati, Schlein e Conte separati - Il messaggio ha fatto irruzione nelle chat dei parlamentari i giorni scorsi. Segnala ilmessaggero.it