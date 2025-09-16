Mara Venier l’ha abbandonata Katia Ricciarelli brutte voci sull’ex moglie di Pippo Baudo

La morte di Pippo Baudo, avvenuta il 16 agosto scorso a 89 anni, continua a lasciare un vuoto profondo non solo nel mondo dello spettacolo, ma anche nel cuore del pubblico che lo ha seguito e amato per oltre mezzo secolo. In queste settimane sono stati tantissimi i messaggi di affetto, i ricordi commossi e le testimonianze che hanno messo in luce quanto Baudo fosse una figura centrale della televisione italiana, un punto di riferimento per più generazioni. La sua scomparsa ha scosso colleghi, amici e fan, che ne hanno sottolineato l’umanità, il carisma e la capacità unica di restare sempre attuale, rinnovandosi senza mai tradire la sua identità. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it