Manutenzioni a Catania | intensificate le pulizie delle caditoie per prevenire allagamenti
ABBONATI A DAYITALIANEWS Interventi straordinari per ridurre i rischi. In questi giorni il Comune di Catania ha deciso di potenziare le attività di pulizia delle caditoie cittadine, un’azione ritenuta essenziale per limitare i rischi di allagamenti e disagi in vista delle piogge autunnali. Le squadre di Catania Multiservizi erano già operative da tempo, ma da ieri, lunedì 15 settembre, è stata coinvolta anche una ditta privata, incaricata di un progetto straordinario che prevede la pulizia di circa 500 caditoie aggiuntive rispetto a quelle già inserite nella manutenzione ordinaria. Le dichiarazioni dell’assessore Petralia. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
In questa notizia si parla di: manutenzioni - catania
Giuseppe Catania - facebook.com Vai su Facebook
Catania, manutenzione delle strade: in arrivo 9,7 milioni per il ripristino https://catania.liveuniversity.it/2025/09/09/catania-manutenzione-strade-stanziati-97-milioni/… - X Vai su X
Catania si prepara alle piogge: intensificate le operazioni di pulizia delle caditoie.
Catania, parte un'altra settimana di interventi di pulizia per la rimozione dei residui di cenere: ecco in quali strade - Dopo quelli effettuati nei principali assi viari periferici, a Catania proseguiranno anche in questa settimana, tra lunedì 16 e sabato 21 settembre, le attività di scerbamento dei cigli viari, ... Secondo msn.com