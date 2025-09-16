Manovra operazione stipendi | welfare buoni pasto e meno tasse Così il governo aiuterà i lavoratori
Roma, 16 settembre 2025 – Tagliare l’Irpef ai redditi medi, ma sostenere anche i salari bassi (e non solo), all’insegna del “più lavori, più guadagni” con detassazioni per i rinnovi contrattuali e formule fiscali e flat tax per straordinari, festivi, premi di produzione. E nel “pacchetto più soldi in busta paga” dovrebbe rientrare anche un ampliamento del welfare, con l’aumento dei buoni pasto fino a 10 euro e l’incremento del tetto dei fringe benefit. Vediamo, nello specifico, le voci possibili della manovra a favore dell’irrobustimento delle retribuzioni. L’aliquota del 33%. L’obiettivo dell’operazione è quello di sostenere il ceto medio, rimasto a secco dai precedenti interventi che hanno portato un risparmio fino a mille euro l’anno di tasse per i redditi fino a 40mila euro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
