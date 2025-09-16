Mangio funghi e bevo olio d’oliva | a 93 anni Jim Arrington il bodybuilder più anziano del mondo svela i trucchi della sua dieta

A 93 anni, Jim Arrington continua a stupire il mondo del bodybuilding. Dopo oltre settanta anni dedicati all’allenamento in questa disciplina, il culturista ha partecipato ai Campionati Mondiali Masters 2025 della IFBB Pro League, diventando il concorrente più anziano dell’evento. La sua carriera lo aveva già portato a stabilire il record mondiale come bodybuilder più anziano di sempre nel 2015. In molti si chiedono come faccia a mantenere un corpo del genere nonostante l’avanzare dell’età: nel corso degli anni, la dieta di Jim ha subito importanti cambiamenti. In gioventù, latte e carne bovina erano elementi fondamentali dei suoi pasti, ma con l’età questi alimenti hanno cominciato a provocargli infiammazioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Mangio funghi e bevo olio d’oliva”: a 93 anni Jim Arrington, il bodybuilder più anziano del mondo, svela i trucchi della sua dieta

