Manduria accusato di atti osceni | morto il 62enne aggredito dal fidanzato di una minore
Dalla comunità terapeutica all’ospedale. Un uomo di 62 anni, originario di Napoli, è morto all’ospedale “ Marianna Giannuzzi ” di Manduria (Taranto) dopo essere stato ricoverato per le conseguenze di una violenta aggressione. L’uomo era ospite di una comunità per la cura delle dipendenze alcoliche e, secondo le ricostruzioni, sabato scorso avrebbe compiuto atti osceni davanti a un gruppo di minorenni nei giardini pubblici della città. Una delle ragazze avrebbe allertato il fidanzato, anch’egli minorenne, che sarebbe intervenuto colpendo l’uomo con violenza. Il peggioramento delle condizioni. Nonostante inizialmente le sue condizioni apparissero stabili, il 62enne è stato ritrovato il giorno dopo su una panchina con nuovi segni di ecchimosi al volto. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
