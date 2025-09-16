Manchester City-Napoli tutte le assenze e i problemi con cui deve fare i conti Guardiola

Napolitoday.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pep Guardiola è alle prese con alcuni problemi di formazione in vista della sfida di Champions League contro il Napoli.Sportsmole ha fatto un po' il punto della situazione sugli infortunati in casa Manchester City in vista del match in programma giovedì sera all'Etihad Stadium.I ‘citizens’. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

manchester city napoli tutteSSCN – Tutte le info per i tifosi diretti a Manchester: indicazioni e ritrovo, i dettagli - La SSC Napoli, in occasione del match di UEFA Champions League in programma all’Etihad Stadium tra il Manchester ... ilnapolionline.com scrive

